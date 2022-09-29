Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankara'nın Başkent oluşu kutlanacak

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 5 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırılacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 1-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılı, 1.000 seğmenin katılımıyla gerçekleşecek Seğmen Alayı ile kutlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 70 farklı mekânda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak Başkent Kültür Yolu Festivali, açık hava etkinlikleriyle 7’den 70’e herkesin beğenisine hitap edecek.

Festival kapsamında Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılı, Ankaralıların “Kızılca Gün” olarak tanımladıkları 27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal Paşa’yı Ankara’ya gelişinde karşılamak için tertip edilen ve eski bir Oğuz Türkleri töresi olan Seğmen Alayı ile Cumhuriyet Caddesi’nde kutlanacak. Kutlamada 1.000 kişiden oluşan bir kortej, belirlenen güzergâhlardan canlı müzik eşliğinde seğmen oyunlarıyla yürüyecek.

Yine festival etkinliklerinden ‘Ressamların İzinde: Ankara’ projesi kapsamında ise Başkent Kültür Yolu Rotası’ndaki yürüyüş yollarında Halil Paşa’dan Şevket Dağ’a, Refik Epikman’dan Ali Sâmi Yetik’e, Hüseyin Yüce’den Feyhaman Duran’a uzanan bir çizgide, Türk resminin önde gelen sanatçılarının eserleri festival boyunca sergilenecek. Türk Dil Kurumu Yayınlarının tanıtım ve satışı için özel olarak tasarlanan ‘Kitap Satış Aracı’ ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hamamönü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde kitapseverleri bekleyecek.

BÜYÜKELÇİLER SATRANÇ TURNUVASI'NDA BULUŞACAK

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ise festival kapsamında düzenleyeceği satranç turnuvasında Ankara’da görevli büyükelçileri ağırlayacak. Turnuva, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü 14.00-17.00 arasında üç tur, 2 Ekim 2022 Pazar günü ise 11.00 – 14.00 saatleri arasında 2 tur olarak gerçekleşecek. Turnuvanın ödül töreni ise 2 Ekim Pazar günü turnuva bitimini takiben yapılacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Geleneksel El Sanatları başlığı altında, ‘Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı’, Kaligrafi Sanatı, ‘Ebru Sanatı’, ‘Tokat Kumaş Baskı’ sanatlarına ilişkin canlı performanslar Hacı Bayram Veli Cami avlusunda sanat severlerle buluşacak. Sanatçı Bestami Gerekli’nin festival boyunca 19.00 – 05.00 saatleri arasında gerçekleştireceği ‘Ay’ projesi Melike Hatun Camii ile Ankara Vakıf Eserleri Müzesi arasında sanatseverleri bekleyecek.

Festival kapsamında ‘Orhan Altıntuğlu ile Ulus Gezileri’, 2 Ekim’de 09.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe katılım 25 kişi ile sınırlı olacak. ‘Yavuz İşçen ile Ulus Gezileri’ ise 9, 16 ve 23 Ekim tarihlerinde 15 kişilik gruplarla yapılacak.

TRT için uzun yıllar ekonomi programları hazırlayıp sunan yazar Nazmi Kal, “Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar-Cumhuriyet’in Kalkınma Mucizesi: 1923-1939” kitabının yanı sıra İsmet İnönü ve Atatürk hakkında kaleme aldığı diğer yapıtlarını Galeri Z’de 2 Ekim’de imzalayacak. Galeri Z ayrıca 8 – 9 Ekim tarihlerinde ‘Arzu Yalnız ile Filografi ve Sitringart’ workshopına da ev sahipliği yapacak. Galeri Z 22 Ekim’de de ilk eserlerini Ankara’da yazan Gamze Efe, Mesiha İrehan, Ekin Kadir Selçuk, Eser Kuru, Devrim Koçak, Doğuş Benli, Kerim Akbaş ve Emre Falay’ı ‘Genç Edebiyatın Nabzı Ankara'da Atıyor: İlk Kitabını Ankara'da Yazan Yazarlar ve Şairler’ etkinliğinde ağırlayacak.

Çağdaş bir sanat dalı olan canlı heykel gösterisi ise, dönem insanları ile günümüz insanını bir araya getirmek ve etkileşimde bulunmalarını sağlamak üzere birleştirecek olan ‘Köşebaşı Canlı Tarih’ etkinliği adı altında, 3 Ekim’de Hamamönü’nde sanatseverlerle buluşacak. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 4, 8, 11, 15, 18 ve 22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Cumhuriyet Yapıları Rotası ve İnanç Yapıları Rotası etkinliklerinde ise Ankara’nın birbirinden özel mekanları ziyaret edilecek.

ANTİK DÖNEM EKMEKLERİNİN HİKAYESİ ROMA HAMAMI'NDA ANLATILACAK

‘Anadolu'nun Gastroarkeolojik Zenginliği’ etkinliği ise 9 Ekim’de Roma Hamamı’nda gerçekleşecek. Etkinlikte Ankara’nın Roma Dönemi’nde yapılan ve bazılarının günümüze kadar geldiği tespit edilen Antik Dönem ekmeklerinin Başkent Üniversitesi TGA (Thermopolium Gastronomi Akademisi) fırınlarında üretilerek, Anadolu Medeniyetleri Müzesi depolarında yer alan antik dönem ekmek damgaları ile damgalanıp Roma Hamamı’nda açık havada kurulacak tezgâhlarda hikâyeleri anlatılarak, tadımları gerçekleştirilecek. Roma Hamamı’nda 16 Ekim’de gerçekleştirilecek ‘Edebiyatın Şifreleri Oryantiring’ etkinliğine ise Başkent Kültür Yolu kapsamında oluşturulacak Edebiyat Rotası üzerinde belirlenecek odaklar kullanılarak Türkiye Oryantiring Federasyonu danışmanlığında sporcular ve aileler katılacak. Etkinlik süresince edebiyat rotası üzerindeki durakları keşfedecek katılımcılar, her durak noktasında verilecek görevleri yerine getirerek, edebiyatın şifrelerini çözmeye çalışacak.

Ankara Etnografya Müzesi Bahçesi de 15 ve 16 Ekim tarihlerinde ‘Kahve Kültürü’nün Türk toplumunun sosyo-kültürel hayatına kattığı değerlerinin anlatılacağı ve kahve tadımının yapılacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa www.baskent.kulturyolufestivalleri.com adresinden ulaşabilirsiniz.