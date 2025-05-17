Başkan Tugay'dan eski Başkan Soyer'e tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile İzelman ve İzenerji işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine de değinen Tugay, sürecin halen devam ettiğini söyledi.

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"BELEDİYENİN DENGESİNİ BOZACAK BİR TİS'E İMZA ATTI"

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak rakam üzerinden konuşulduğunu anlatan Tugay, "Üzülerek bunları anlatıyorum; 31 Mart 2024'te seçim oldu biliyorsunuz. 26 Mart günü bir önceki belediye başkanımız 5 bin 800 çalışanı kapsayan bir TİS imzaladı. Üstelik seçime 5 gün kala, o tarihte bunu imzalamasının bir acelesi yoktu. Bunu 'ben işçi dostuyum' diye duyurdu. Kendisi aday değildi. Başkanlığa devam etmeyeceği kesindi. Kendisinden sonraki dönemi kapsayan anlaşmayı yaparken belediyenin dengesini bozacak bir TİS'e imza attı. O tarihte hiç kimsenin vermediği yüksek bir oranda yüzde 67'lik artışı verdi.

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"BUNUN ADI SORUMSUZLUKTUR"

Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: "Her 6 ayda bir de enflasyon artı 3 puan artışı verdi. Bu artışlarla bugün arkadaşlarımızın net olarak eline geçen rakamlar 90-100 bin lira civarına geldi. Bunun adı sorumsuzluktur. Bunun işçi dostu olmakla bir alakası yok. İşçi dostu olacaksak tüm işçilerin dostu olmak lazım, belli bir kısım için olmaz. Belediyenin bütçesi maaş ödemesine yetmiyorsa bunu karşılayamıyorsa bunun adı sadece ve sadece sorumsuzluktur."

"SENDİKANIN TEK TEKLİFİ YÜZDE 110 CİVARINDA" Tugay, ilk 6 ay için yüzde 26-27 arasında artış önerdiklerini, ikinci 6 ay enflasyon farkıyla yine bir artış olacağını ve en düşük ücretin de 60 bin ile 77 bin lira arasında bir rakama denk geldiğini ancak sendikanın kendilerine yazılı olarak ilettiği tek teklifin yüzde 110 civarında olduğunu kaydetti. "GENEL SEKRETER DEĞİŞİKLİĞİNE GİDECEĞİZ" Büyükşehir Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile de yolları ayıracaklarını ifade eden Tugay, mali performans olarak istedikleri noktaya gelemedikleri için genel sekreter değişikliğine gideceklerini sözlerine ekledi.