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        Haberler Gündem Güncel Başkan Özçelik, çocuklar ile sahili temizledi | Son dakika haberleri

        Alanya Belediye Başkanı Özçelik, çocuklar ile sahili temizledi

        Antalya'nın Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çocuklarla sahil temizliği yaptı. Başkan Özçelik, "Denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmalıyız. Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız. Sizler de büyüklerinizi uyarmalısınız. Böyle anlamlı bir etkinlik tüm vatandaşlara örnek olacaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:04 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:04
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        Başkan Özçelik, çocuklar ile sahili temizledi
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        Antalya'nın Alanya Belediye Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için anlamlı etkinlik gerçekleştirdiler.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin desteğiyle yapılan etkinlikte, belediye binası arkasında bulunan Galip Dere Plajı'nda minik öğrenciler temizlik çalışması yaptı.

        Minik öğrencilerin kendi elleriyle boyadıkları "Bu Dünya Hepimizin" afişini astığı etkinliğe, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katıldı.

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        Minik öğrencilere ve öğretmenlerine böyle bir farkındalık etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Başkan Özçelik, "Bir sonraki etkinliğe ailelerinizi de bekliyoruz. Denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmalıyız. Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız. Sizler de büyüklerinizi uyarmalısınız. Böyle anlamlı bir etkinlik tüm vatandaşlara örnek olacaktır" dedi.

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