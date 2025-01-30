Başkan Özçelik, çocuklar ile sahili temizledi

Antalya'nın Alanya Belediye Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için anlamlı etkinlik gerçekleştirdiler.

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Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin desteğiyle yapılan etkinlikte, belediye binası arkasında bulunan Galip Dere Plajı'nda minik öğrenciler temizlik çalışması yaptı.

Minik öğrencilerin kendi elleriyle boyadıkları "Bu Dünya Hepimizin" afişini astığı etkinliğe, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan katıldı.

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Minik öğrencilere ve öğretmenlerine böyle bir farkındalık etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Başkan Özçelik, "Bir sonraki etkinliğe ailelerinizi de bekliyoruz. Denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmalıyız. Doğamızı, çevremizi hep beraber koruyacağız. Sizler de büyüklerinizi uyarmalısınız. Böyle anlamlı bir etkinlik tüm vatandaşlara örnek olacaktır" dedi.