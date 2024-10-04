TKB Başkanı Yavaş'ı ağırlayan Başkan Öntürk'ten "rezerv alan" açıklaması
Tarihi Kentler Birliği(TKB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ağırlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, son günlerde tartışma konusu olan "rezerv alanlar"la ilgili konuştu
Tarihi Kentler Birliği (TKB), 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören Hatay'da incelemelerde bulundu.
İHA'nın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve TKB Başkanı Mansur Yavaş, dün kentteki incelemelerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı (HBB) Mehmet Öntürk'ün ev sahipliğini yaptığı toplantıya katıldı.
"KATILIM PAYINA YÖNELİK PLANLARIMIZ VAR"
15 ilçe belediye başkanının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği ilk saha gezilerini 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde başlattıklarını belirtti. Yavaş, depremden etkilenen belediyeleri, TKB'ye ödeyeceği katılım payından muaf tutmaya yönelik planları olduğunu kaydetti.
"HERKES BİRBİRİNE YARDIMCI OLUYOR"
Ayrım gözetmeksizin, tüm belediye başkanlarına destek verdiklerini belirten HBB Başkanı Mehmet Öntürk de "Tüm arkadaşlar sırt sırta verdik. Herkes, parti gözetmeden bu şehrin yeniden kalkınması için birbirine yardımcı oluyor. İlçe belediyeleri ile kardeşçe çalışıyoruz" dedi.
"REZERV ALANLAR" İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Deprem sonrası Hatay'dan çevre illere ciddi bir göç olduğunun altını çizen Başkan Öntürk, "Hatay'ın demografik yapısını çok önemsiyoruz. Rezerv alanları konusu da demografik yapıyı korumaya yöneliktir. Bizim en önemli görevimiz, vatandaşlarımızı evlerine kavuşturmak. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.
"DEPREM SONRASI GELİRLER DÜŞTÜ"
Hatay'daki tüm belediyelerin deprem sonrası gelirlerinin düştüğünü vurgulayan Öntürk, HBB'nin ve ilçe belediyelerin bazı sorunlarını ise Merkezi Hükümet ve bakanlıklarla birlikte çözmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Başkan Öntürk, ziyaretlerinden dolayı Mansur Yavaş'a ve katılımlarından dolayı da 15 ilçe belediye başkanına teşekkürlerini iletti.