Başkan Odabaşı'ndan "imar" bilgilendirmesi

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Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdiği toplantılara bir yenisini ekledi. Başkan Odabaşı bu kez, Tepeyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan mahalle içi imar planına ilişkin vatandaşlarla buluştu.

Bilgilendirme toplantısına, Tepeyurt Mahallesi Muhtarı Hurşit Şahin ve mahalle sakinlerinin yanı sıra belediye yetkilileri de katıldı. Toplantıda imar planında yapılacak değişiklikler hakkında Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

REKLAM 2009-2014 yılları arasında olduğu gibi bu dönemde de ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmaları sürdüreceklerini belirten Başkan Odabaşı, şunları söyledi: "Her işimiz de olduğu gibi imar çalışmalarımız da şeffaf. Yasa bunu emrettiği için değil, bu bizim kanunumuz. Vatandaşın ayağına gideceğiz, köylümüzü toplayacağız, herkes bakacak eksik hata varsa düzelteceğiz. Kapalı kapılar ardında bizim işimiz olmaz. Kimseye torpil yok, kimseye haksızlık yok. Biz sizin ayağınıza getirdik işte, herkes baksın hataları düzeltelim. Daha önce görev yaptığımızda da bu uygulamayı ilk biz yapmıştık. Yine vatandaşın ayağına gidiyoruz, yasalara uygun olarak bir isteğiniz varsa bu düzeltmeye çalışıyoruz. Her şey şeffaf olsun istiyoruz, hiç kimseye haksızlık olsun istemiyoruz. Bu Yakup Odabaşı kanunudur."