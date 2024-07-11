Başkan Biden, Başbakan Starmer'ı Beyaz Saray'da ağırladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray'da görüştü.

İki liderin Gazze'deki rehinelerin kurtarılması ve insani yardımın ulaştırılması için bölgede derhal ateşkes sağlanması konusundaki isteklerini görüştükleri bildirilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı duyuruldu.

Keir Starmer, İngiltere ve ABD arasındaki özel ilişkinin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

"Özel ilişki çok önemli, zor koşullarda kuruldu ve çok uzun süre dayandı ve şimdi her zamankinden daha güçlü."

Başkan Biden Starmer'a Avrupalı mevkidaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurma arzusunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya arasındaki güvenlik anlaşmasına atıfta bulunularak "Başkan, Başbakan'ın Avrupalı mevkidaşlarımızla daha yakın ilişkiler kurma konusundaki son yorumlarını ve Birleşik Krallık'ın AUKUS'a olan bağlılığını memnuniyetle karşıladı" denildi. Başbakan Starmer, İngiltere'nin Hollanda ile oynadığı Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçını ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la beraber izlemişti.