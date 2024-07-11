Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Başkan Biden, Başbakan Starmer'ı Beyaz Saray'da ağırladı | Dış Haberler

        Başkan Biden, Başbakan Starmer'ı Beyaz Saray'da ağırladı

        NATO Liderler Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Beyaz Saray'da Başkan Biden'ın konuğu oldu. İki lider, Ukrayna ve Gazze konularını ele alırken, iki liderin Starmer'ın göreve başlamasında henüz bir hafta sonra Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiliz lider Beyaz Saray'ın konuğu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray'da görüştü.

        İki liderin Gazze'deki rehinelerin kurtarılması ve insani yardımın ulaştırılması için bölgede derhal ateşkes sağlanması konusundaki isteklerini görüştükleri bildirilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı duyuruldu.

        Keir Starmer, İngiltere ve ABD arasındaki özel ilişkinin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

        "Özel ilişki çok önemli, zor koşullarda kuruldu ve çok uzun süre dayandı ve şimdi her zamankinden daha güçlü."

        Başkan Biden Starmer'a Avrupalı mevkidaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurma arzusunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

        Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya arasındaki güvenlik anlaşmasına atıfta bulunularak "Başkan, Başbakan'ın Avrupalı mevkidaşlarımızla daha yakın ilişkiler kurma konusundaki son yorumlarını ve Birleşik Krallık'ın AUKUS'a olan bağlılığını memnuniyetle karşıladı" denildi.

        Başbakan Starmer, İngiltere'nin Hollanda ile oynadığı Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçını ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la beraber izlemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Habertürk Anasayfa