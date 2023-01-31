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Haberler Dünya Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söyledi - Dünya haberleri

Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söyledi

Ukrayna'ya Abrams tankları gönderme kararı alan ve Almanya'nın da Leopard tankları vermesini teşvik eden ABD Başkanı Biden, ülkesinin Kiev yönetimine F-16 savaş uçakları temin etmeyeceğini açıkladı.

Giriş: 31.01.2023 - 01:45 | Güncelleme: ABONE OL
Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söyledi - Dünya haberleri
HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi.

Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.

Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.

Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Fotoğraf: AP

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