Galatasaray'a transferde müjdeli bir haber geldi.

Rumen basınından Sport Ro'da yer alan habere göre FCSB Başkanı Gigi Becali, "Olimpiu Morutan'ın transferi %99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" dedi.

Morutan'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.