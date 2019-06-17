TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevkisinde yaklaşık 20 araçtan oluşan düğün konvoyu seyretmeye başladı.

Ankara istikametine doğru yol aldıkları esnada konvoydaki sürücülerden bazıları tehlikeye bir oyun oynamaya başladı. Birbirlerinin üzerine direksiyonu kıran sürücüler, trafikte onlarca aracın arasında “makas” atmaya başladı.

TRAFİKTE TEHLİKELİ "MAKAS" OYUNU KAMERADA

Magandalar hem trafikteki sürücülerin canını hem de konvoyun güvenliğini tehlikeye düşürerek, onlarca kişinin hayatını riske attı. Bir anlık hatanın faciaya neden olabileceğinin farkında bile olmayan sürücüler, tehlikeli oyunu dakikalarca sürdürdü. O anlar ise trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.