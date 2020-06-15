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2015 yılından bu yana kadınların özel günlerini takip etmek için hizmet sunan yerli girişim Pepapp, geçen ay oyuncu Bensu Soral'dan aldığı yeni yatırımın ardından açıklamalarda bulundu.

Alınan yatırımları ile ilgili konuşan girişimin kurucu ortaklarından Emrah Yiğit, girişimcilik yolculuğuna yeni çıkanlara yönelik tavsiyelerini sıraladı.

Yiğit, "Eğer duygusal bir fayda sağlayamıyorsanız ve samimiyet kuramıyorsanız, başarının çok sürdürülebilir olmadığını vurguluyoruz. Her marka, influencer mevcut kullanıcısını, takipçisini elinde tutmak için duygusal bağ kurmaya çalışıyor. Biz bu modele ek olarak girişimlerin başarıya ulaşabilmesi için şu soruyu da eklemelerini öneriyoruz: Ne kadar samimiyiz?" dedi.

Yiğit, her girişimin sunduğu fonksiyonel fayda kadar duygusal faydaya da odaklanması gerektiğini vurguladı.

Büyük veri çağında, kullanıcıyla iletişim kurmanın ve duygusal bağ yaratmanın önemine değinen Yiğit, "Ancak siz bir kullanıcınıza ona özel mesaj göndermeden, onunla ne kadar samimisiniz sorusunu kendinize sormalısınız" görüşünü paylaştı.

Yiğit, "Bütün işlerde sektör fark etmeksizin, samimiyeti tohum olarak görmeniz çok önemli. Biz kurduğumuz girişimde de önce fayda sağlayan teknik alt yapıyı kurduk, sonra duygusal faydaya yatırım yaptık. Eğer duygusal bir fayda sağlayamıyorsanız, içinde bulunduğumuz 'yeni nesil pazarlama' çağında terk edilmeye mahkumsunuz" dedi.