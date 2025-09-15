Habertürk
        Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir’de Nuri Şahin dönemi başladı

        Başakşehir, yeni teknik direktörü Nuri Şahin için imza töreni gerçekleştirdi.Nuri Şahin, Başakşehir'in kendisinde ısrarcı olmasının tercihinde büyük bir etken olduğunu söyleyerek, "Her gün daha iyisi için elimden geleni yapacağım" dedi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 12:16 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:16
        Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı!
        Başakşehir, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Nuri Şahin ile sözleşme imzaladı.

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan basın toplantı odasında gerçekleştirilen törene Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

        "NURİ ŞAHİN, ÇOK ESKİDEN BERİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR HOCA"

        Törende konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Yeni bir haftaya başlıyoruz. Başakşehir ve Nuri Şahin için önemli bir gün. Başakşehir Kulübü'ne olan sevgimizi biliyorsunuz. Hocamız da bizim çalışmayı çok eskiden beri düşündüğüm hoca adayı. Kurulduğumuz günden bu yana 11 yılı geride bıraktık. 11 sezonda 9 kez Avrupa kupalarına giden, oralarda başarılı işler yapan bir takım. Nuri Şahin, özellikle futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund’da başlayan ve uzun yıllar orada kaptanlık yapan Real Madrid, Liverpool gibi takımlarda futbol oynamış, Milli takıma hizmet etmiş bir kariyer. Her zaman bizim takibimizde olan bir oyuncuydu. Bugün de hoca olarak takip ettiğimiz biriydi. Bunların hepsini önemli ve anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.

        "HEDEFİMİZ HER ZAMAN LİGDE İLK 4"

        Başakşehir’in DNA’sında her zaman Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğundan bahseden Gümüşdağ, "Başakşehir, kurulduğu günden bu zamana kadar önemli başarılara imza attı. Süper Lig şampiyonluğu, 9 kez de Avrupa’ya gitti. Hedefimizde her zaman ligde ilk 4 sırada yer almak var. Dolasıyla hedefimiz her zaman Avrupa. Bizim DNA’mızda Avrupa var diyoruz. Hep beraber kenetlenip sezon sonu hedeflerimize kavuşacağız" şeklinde konuştu.

        NURİ ŞAHİN: "HER GÜN DAHA İYİSİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

        Kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Nuri Şahin, "Başkanıma güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Hem oyuncu, hem teknik direktörlük kariyerimde abilik yapan, bundan sonrada başkanlık yapacak Göksel Bey’e teşekkür ediyorum. Buraya geldikten sonra çok heyecanlandım. Hep beraber güzel günler bizi bekliyor. Her gün daha iyisini yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

        "BAŞAKŞEHİR, İLK GÜNDEN BERİ SADECE BENİ İSTEDİĞİNİ HİSSETTİRDİ"

        Borussia Dortmund sonrası kariyer planlamasıyla ilgili sürece değinen Şahin, "Her hocada olduğu gibi farklı kulüplerle görüşmelerim oldu. Ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenme kararı almıştım. 6-7 aylık süreç bana iyi geldi. Başakşehir, ilk günden beri sadece beni istediklerini hissettirdi. Dortmund süreci sonrası kulüplerin bana ve ekibime değer vermesi çok önemliydi. Yarışmacı bir kulübe gelmek önemliydi. Ekibimizle başarıya ihtiyacımız var. Başakşehir’in kadro kalitesi çok iyi durumda. Bunların hepsini birleştirdiğinizde doğru yerin burası olduğunu düşündük. Son günlerde istişare ettik. Biz de doğal olarak kadroyu inceleyip, analiz ettik. Bazı bölgelere takviye istedik. Başkanımızda bizi kırmadı. Son günlerde 4-5 transfer yapmak kolay değil. Bu bizim için önemliydi. Başakşehir’de çok değerli oyunculardan kurulu, karakterli bir kadro görüyorum" diye konuştu.

        "ALMANYA'DA KONUŞULAN TEK KONU TÜRKİYE'DE YAPILAN TRANSFERLER"

        Türk futbolunun gelişimiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Nuri Şahin, şu sözleri kaydetti:

        "Türk futbolu için her zaman ümitliyim. Almanya’da konuşulan tek konu Türkiye’de yapılan transferler. Bizde Başakşehir olarak bu yarışın içerisine girmek istiyoruz. Türk futbolu açısında çok değerli oyuncular geliyor. Kariyerinin sonuna gelmiş değil, kariyerinin zirvesindeki oyuncular geliyor. Osimhen’i, Ederson’u getirmek önemli. Umarım Türk futbolunu Avrupa’da en üst düzeyde temsil ederiz."

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa