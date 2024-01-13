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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-2 yenen RAMS Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:40
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        Başakşehir seriyi 6 maça yükseltti
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        Üst üste ikinci galibiyetini elde eden İstanbul ekibi, son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı.

        Turuncu-lacivertliler, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı.

        İstanbul ekibi, Alanyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

        BAŞAKŞEHİR İLK 10 İÇİNE GİRDİ

        Sezona kötü başlayan ve ilk 6 maçında 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, Alanyaspor galibiyetiyle lig sıralamasında ilk 10 içine girmeyi başardı.

        Bu sezon 7. galibiyetini alan ve puanını 26'ya yükselten turuncu-lacivertli ekip, aynı puandaki Kasımpaşa'yı averajla geride bırakarak 9. sıraya çıktı. Sekizinci yenilgisini yaşayan Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

        Başakşehir, ligin 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak, Alanyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor karşısına çıkacak.

        DENİZ TÜRÜÇ İLK GOLÜNÜ ATTI

        RAMS Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Deniz Türüç, bu sezon ligdeki ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında attı.

        Deniz, 35. dakikada frikikten attığı golle takımını 1-1'lik eşitliğe taşıdı.

        Turuncu-lacivertli ekibin ligdeki en golcü ismi olan Krzysztof Piatek ise Alanyaspor maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti.

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