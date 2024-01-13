Semih Kılıçsoy'a Wolverhampton talip oldu

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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Semih Kılıçsoy adından söz ettirmeye devam ediyor.

Genç yıldız, böylece forma giydiği son 3 maçta 4 gole ulaşırken EURO 2024 öncesinde forvet hattı için A Milli Takım'a da göz kırptı.

İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ AMA... Avrupa ekiplerinin de uzun süredir radarında olan Semih'e bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibi, Semih'i devre arasında renklerine bağlamak için nabız yoklasa da siyah-beyazlılar bu teklifi reddetti.

SÖZLEŞME UZATMIŞTI Beşiktaş, Semih'le geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlıların futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde Semih için "Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih’ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin" ifadelerini kullanmıştı.