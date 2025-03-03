Başakşehir - Sivasspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golü Deniz Türüç kaydetti.
Giriş: 03.03.2025 - 22:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:25
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi turuncu-lacivertliler, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.
Başakşehir'e üç puanı getiren golü 9. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Başakşehir ligde iki maç sonra kazanırken, puanını 36'ya çıkardı.
16. sırada yer alan küme düşme hattındaki Sivasspor ise haftayı 24 puanla tamamladı.
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