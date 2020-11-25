Başakşehir Şampiyonlar Ligi puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'a 4-1 mağlup oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 19'uncu dakikalarda Bruno Fernandes, 35'inci dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2'nci dakikada Daniel James kaydetti. İstanbul Başakşehir'in tek golü ise 75'inci dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte İstanbul Başakşehir 3 puanla son sırada kalırken, Manchester United ise 9 puanla haftayı lider kapattı.

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

1 - Manchester United / 9 puan

2 - PSG / 6 puan

3 - Leipzig / 6 puan

4 - BAŞAKŞEHİR / 3 puan