Başakşehir - Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golü penaltıdan Piatek kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Avrupa kupaları hedefleyen Başakşehir ile kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.
İstanbul ekibine üç puanı getiren golü 71. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti.
Başakşehir bu sonuçla puanını 42'ye yükseltip haftayı 6. sırada kapatmayı garantiledi.
İki maç sonra kaybeden Konyaspor ise 34 puanla 12. sırada yer aldı.