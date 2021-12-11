Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip 53. dakikada Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 78. dakikada Hajradinovic skoru eşitledi. 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir, Başakşehir'e 3 puanı getiren golü kaydetti. Pozisyonun ardından Kasımpaşa cephesi, gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundu. Ancak VAR'a bile gitmeyen hakem Fırat Aydınus'un kararı değişmedi. Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Emre Belözoğlu, yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir 28 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+8 Lima), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 77 Tolga Ciğerci), Chadli, Okaka
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma (Dk. 67 Brecka), Donk, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Quanes), Varga (Dk. 67 Hajradinovic), Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Eysseric, Travnik, Umut Bozok (Dk. 67 Jorgensen)
Goller: Dk. 53 Visca, 90+2 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 45 Duarte, Dk. 85 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Travnik, Dk. 84 Hajradinovic, Dk. 90+7 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
53. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.
82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi.
90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!