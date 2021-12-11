Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip 53. dakikada Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 78. dakikada Hajradinovic skoru eşitledi. 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir, Başakşehir'e 3 puanı getiren golü kaydetti. Pozisyonun ardından Kasımpaşa cephesi, gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundu. Ancak VAR'a bile gitmeyen hakem Fırat Aydınus'un kararı değişmedi. Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Emre Belözoğlu, yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir 28 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+8 Lima), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 77 Tolga Ciğerci), Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma (Dk. 67 Brecka), Donk, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Quanes), Varga (Dk. 67 Hajradinovic), Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Eysseric, Travnik, Umut Bozok (Dk. 67 Jorgensen)

Goller: Dk. 53 Visca, 90+2 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45 Duarte, Dk. 85 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Travnik, Dk. 84 Hajradinovic, Dk. 90+7 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi.

90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.