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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir'in rakipleri belli oldu! Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak, Başakşehir'in rakipleri kim oldu?

        Başakşehir'in rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak?

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Monako'daki Grimaldo Forum'da çekilişi yapılan kuranın ardından temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle oynanacak. Peki, Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak? İşte Başakşehir'in rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 20:16 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:16
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        • 1

          Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Konferans Ligi'nde her takım, 3'ü içeride, 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşamasının tamamlanmanın ardından play-off turu maçları başlayacak. Peki, Başakşehir'in rakipleri kim oldu, UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak?" İşte Konferans Ligi lig maçı eşleşmeleri...

        • 2

          MAÇ TAKVİMİ

          İlk maçların 3 Ekim'de oynanacağı Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

          Ligde maç takvimi şöyle:

          1. maçlar: 3 Ekim

          2. maçlar: 24 Ekim

          3. maçlar: 7 Kasım

          4. maçlar: 28 Kasım

          5. maçlar: 12 Aralık

          6. maçlar: 19 Aralık

          Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

          Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

          Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

          Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

          Final: 28 Mayıs 2025

        • 3

          TURNUVA FORMATI

          UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

          Konferans Ligi'nde her takım, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6 farklı rakiple karşılaşacak.

          İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

          Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

        • 4

          Konferans Ligi'ndeki torbalar:

          1. TORBA

          Chelsea

          Kopenhag

          Gent

          Fiorentina

          LASK Linz

          Real Betis

          2. TORBA

          Başakşehir

          Molde

          Legia Varşova

          Heidenheim

          Djurgarden

          Apoel Nicosia

          3. TORBA

          Rapid Wien

          Omonia

          HJK Helsinki

          Vitoria Guimaraes

          Astana

          Olimpia Ljubljana

          4. TORBA

          Cercle Brugge

          Shamrock Rovers

          The New Saints

          Lugano

          Hearts

          Mlada Boleslav

          5. TORBA

          Petrocub

          St. Gallen

          Panathinaikos

          Backa Topola

          Borac Banja

          Jagiellonia

          6. TORBA

          Larne

          Dinamo Minsk

          Celje

          Pafos

          Vikingur

          Noah

        • 5

          KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR RAKİPLERİ

          Kopenhag (D)

          Heidenheim (E)

          Rapid Wien (E)

          Cercle Brugge (D)

          Petrocub (E)

          Celje (D)

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