Başakşehir'in rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Monako'daki Grimaldo Forum'da çekilişi yapılan kuranın ardından temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle oynanacak. Peki, Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak? İşte Başakşehir'in rakipleri...
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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Konferans Ligi'nde her takım, 3'ü içeride, 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşamasının tamamlanmanın ardından play-off turu maçları başlayacak. Peki, Başakşehir'in rakipleri kim oldu, UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak?" İşte Konferans Ligi lig maçı eşleşmeleri...
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MAÇ TAKVİMİ
İlk maçların 3 Ekim'de oynanacağı Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.
Ligde maç takvimi şöyle:
1. maçlar: 3 Ekim
2. maçlar: 24 Ekim
3. maçlar: 7 Kasım
4. maçlar: 28 Kasım
5. maçlar: 12 Aralık
6. maçlar: 19 Aralık
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 28 Mayıs 2025
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TURNUVA FORMATI
UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Konferans Ligi'nde her takım, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6 farklı rakiple karşılaşacak.
İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
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Konferans Ligi'ndeki torbalar:
1. TORBA
Chelsea
Kopenhag
Gent
Fiorentina
LASK Linz
Real Betis
2. TORBA
Başakşehir
Molde
Legia Varşova
Heidenheim
Djurgarden
Apoel Nicosia
3. TORBA
Rapid Wien
Omonia
HJK Helsinki
Vitoria Guimaraes
Astana
Olimpia Ljubljana
4. TORBA
Cercle Brugge
Shamrock Rovers
The New Saints
Lugano
Hearts
Mlada Boleslav
5. TORBA
Petrocub
St. Gallen
Panathinaikos
Backa Topola
Borac Banja
Jagiellonia
6. TORBA
Larne
Dinamo Minsk
Celje
Pafos
Vikingur
Noah
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KONFERANS LİGİ BAŞAKŞEHİR RAKİPLERİ
Kopenhag (D)
Heidenheim (E)
Rapid Wien (E)
Cercle Brugge (D)
Petrocub (E)
Celje (D)