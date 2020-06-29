ŞANSAL BÜYÜKA
Başakşehir‘in şampiyonluk yolunda bu üçüncü sezonu… Finale doğru daha bir maç kazandığını görmedim… Bir kader maçında takımın en önemli adamları Visca, Crivelli dahil bu kadar etkisiz olur mu? Hafta arası “Başakşehir kollanıyor“ algısı yapılması da açıkcası işe yaramış göründü… Ali Palabıyık, üç Başakşehirli oyuncuyu bir hafta sonrası için çürüğe çıkarttı...
Galatasaray için de “son ümidim de bitti“ karamsarlığından, “bir ihtimal daha var“ aşamasına geçiş maçıydı… Daha iyi oynadı, çok önemli fırsatlar yakaladı ama çok hak ettiği maçı kazanamadı… Maç berabere bitti… Cumartesi günü kendi sahasında puan kaybedip karaları bağlayan Trabzonspor bu maçın berabere bitmesinden sonra zil takıp oynadı… Maç berabere bitti ama kazanan Trabzonspor oldu...
ERMAN TOROĞLU
Galatasaray Trabzonspor'u yenerse, 55 olacak ama yine de 3 puan fark var... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için işi çok zor. Başakşehir'i yenmesi lazımdı, yenseydi yukarıyı çok zorlayacaktı. Galatasaraylı oyunculara soruyorum, siz daha önce neredeydiniz?
Çok enteresan bir maç oldu. Galatasaray, bu tarz bir karşılaşmada 60'ıncı 70'inci dakikada 'düşer' diye bekliyordum. Düşmediği gibi Başakşehir'e de çok zor anlar yaşattı. Demek ki büyük takım böyle oluyor. Beşiktaş da bu ağırlığını koyuyor mesela, Fenerbahçe'de bu yok. Başakşehir'de de dün büyük bir takım olayı yoktu. Lider ama büyük takım ağırlığı yoktu. Üzerlerinde bir baskı da yok.
AHMET ÇAKAR
Galatasaray'ın son vuruşu yapacak bir oyuncusu olsa bugün belki de lig bambaşka bir durumda olacaktı. Başakşehir iki puan önde ama başta Visca olmak üzere çok önemli oyuncuları haftaya Antalya'da cezalı. Dolayısıyla haftaya Trabzon, Galatasaray'ı İstanbul'da yenerse tekrar lider olabilir.
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