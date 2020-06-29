Çok enteresan bir maç oldu. Galatasaray, bu tarz bir karşılaşmada 60'ıncı 70'inci dakikada 'düşer' diye bekliyordum. Düşmediği gibi Başakşehir'e de çok zor anlar yaşattı. Demek ki büyük takım böyle oluyor. Beşiktaş da bu ağırlığını koyuyor mesela, Fenerbahçe'de bu yok. Başakşehir'de de dün büyük bir takım olayı yoktu. Lider ama büyük takım ağırlığı yoktu. Üzerlerinde bir baskı da yok.