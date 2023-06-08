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Başakşehir Fenerbahçe ZTK final maçı ne zaman, nerede oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar? Başakşehir FB maçı hangi gün?

Başakşehir Fenerbahçe ZTK final maçı ne zaman, nerede oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?

61. Ziraat Türkiye Kupası finali için nefesler tutulmuş durumda. Yarı finalde Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir ile Kayserispor'u safdışı bırakan Fenerbahçe, İzmir'de oynanacak finalde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kala finalin günü, yayıncı kanalı, bilet fiyatları ve muhtemel 11'lerine dair tüm bilgileri derledik!

Giriş: 08.06.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başakşehir Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali için artık sadece 2 gün kaldı. 11 Haziran Pazar günü, saat 20:45'de oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. İşte, futbolseverlerin şimdiden büyük bir heyecanla beklediği finale dair ayrıntılar...

  • BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

    Başakşehir Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finali ATV'den canlı yayınlanacak.

    İŞTE BİLET FİYATLARI

    Fenerbahçe A.Ş. Doğu Tribünü : ₺400,00

    Medipol Başakşehir FK Batı Tribünü : ₺400,00

    Fenerbahçe A.Ş. Kuzey Tribünü : ₺200,00

     

    Medipol Başakşehir FK Güney Tribünü : ₺200,00

  • BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

    Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri satışa çıktı. İşte, resmi açıklama: "Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir F.K. Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının biletleri 6 Haziran 2023 Salı  saat: 13.00'te  www.passo.com.tr , Passo Mobil App ve belirtilen satış noktalarında satışa sunulacaktır.

    Fenerbahçe A.Ş.'ye ayrılan biletler 6 Haziran 2023 13:00 itibariyla Fenerbahçe kulüp üyeleri için öncelikli olarak satışa sunulacaktır. Fenerbahçe A.Ş. genel satışı 7 Haziran 2023 18:00 itibariyla başlayacaktır. Karşılaşma da sadece E-Bilet uygulaması ile bilet satışı yapılacaktır.

    Alınan İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe A.Ş. için ayrılan biletlerin satışı Altay, Medipol Başakşehir F.K, Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş., Trabzonspor A.Ş. logolu hariç tüm logolu Passolig kartlara yapılacaktır.

    Medipol Başakşehir F.K.  için ayrılan biletlerin satışı Altay, Fenerbahçe A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş., Trabzonspor A.Ş,  logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlara yapılacaktır. 

    Bir kişi en fazla iki (2) adet bilet satın alınabilir. Müsabakanın alınan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.

  • MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Mahmut, Deniz, Figueiredo

  • Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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