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        Haberler Spor Futbol Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Başakşehir -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ?

        Süper Lig lideri Fenerbahçe, 22. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Futbolseverler tarafından Başakşehir-Fenerbahçe maçı tarihi ve saati merak ediliyor. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı tarihi ve yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:25
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        • 1

          Başakşehir-Fenerbahçe ile bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 'Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak' sorusu futbolseverler tarafından gündem oldu. İşte maçın kanalı...

        • 2

          Ligin 20. Haftası'nda evinde ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, RAMS Başakşehir’i yenerek kötü sonucu unutturmak istiyor. Ligte oynadığı son 7 maçta mağlüp olmayan Başakşehir evinde lider Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ligte 27 puan ile 9. Sırada bulunuyor. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        • 3

          7 EKSİK

          Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
          Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

        • 4

          MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak.Karşılaşma beIN SPORTS’dan naklen yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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