Başakşehir -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ?
Süper Lig lideri Fenerbahçe, 22. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Futbolseverler tarafından Başakşehir-Fenerbahçe maçı tarihi ve saati merak ediliyor. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı tarihi ve yayın kanalı...
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Başakşehir-Fenerbahçe ile bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 'Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak' sorusu futbolseverler tarafından gündem oldu. İşte maçın kanalı...
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Ligin 20. Haftası'nda evinde ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, RAMS Başakşehir’i yenerek kötü sonucu unutturmak istiyor. Ligte oynadığı son 7 maçta mağlüp olmayan Başakşehir evinde lider Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ligte 27 puan ile 9. Sırada bulunuyor. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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7 EKSİK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.
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MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak.Karşılaşma beIN SPORTS’dan naklen yayınlanacak.