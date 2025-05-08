Başakşehir-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde Beşiktaş mağlubiyeti ile zirveden uzaklaşan sarı lacivertliler, Başakşehir galibiyeti ile taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ile Candaş Elbil üstlenecek. Peki, "Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...