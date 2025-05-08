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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında oynanan 33 karşılaşmada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:35
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        • 1

          Başakşehir-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde Beşiktaş mağlubiyeti ile zirveden uzaklaşan sarı lacivertliler, Başakşehir galibiyeti ile taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadelede Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ile Candaş Elbil üstlenecek. Peki, "Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        • 2

          BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Başakşehir - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs 2025 Cuma akşamı saat 20:00'de oynanacak.

        • 3

          BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Operi, Deniz Türüç, Piatek, Yusuf Sarı

          Fenerbahçe: İrfan Can, Dzeko, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca

        • 5

          EKSİKLER

          Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

          Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

          RAMS Başakşehir'de ise Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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