Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi.

BAŞAKŞEHİR: 0 - DENİZLİSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

DENİZLİSPOR: Tolgahan Acar, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Berdich, Sacko, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Kartop

SÜPER LİG PUAN DURUMU

TEK EKSİK

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyemeyecek.

CRIVELLI SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde takımının 32. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

LİGDE 11, EVİNDE 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Başakşehir, bunun yanında Fatih Terim Stadyumu'ndaki son 14 karşılaşmada da mağlup olmadı. Ligin 2. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmeyen turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.