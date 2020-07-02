Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 60 puanla Trabzonspor'un iki puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir'de teknik heyet ve yönetim, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda kaçan kupayı bu sezon müzesine götürmek isteyen turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, bir yandan da gelecek senenin kadro planlaması konusunda yönetimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisinin transferde öncelik verdiği mevki ise sol bek. Başakşehir, üç sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten ancak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 34 yaşındaki Clichy'nin yerine arayışlarına başladı.
HASAN ALİ İLE TEMAS KURULDU
Turuncu-lacivertlilerin sol bek adaylarından biri Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım. Sarı-lacivertlilerde yeteri kadar süre alamayan Hasan Ali için devreye giren M.Başakşehir, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı futbolcuyla da bir ön görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen bu görüşmenin ardından taraflar, sezon sonunda tekrar masaya oturmak için anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde gelecek sezondan itibaren turuncu-lacivertli formayı giymeye yakın.
Hasan Ali, bu sezon sarı-lacivertlilerle ligde 13 maça çıkıp 1 asist yaptı.
RYBUS İSMİ DE GÜNDEMDE
Başakşehir'de gündemdeki bir diğer isim ise Maciej Rybus. Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu, turuncu-lacivertlilerin sol bek için düşündüğü oyunculardan biri. M.Başakşehir, Rus ekibi ile 2019-2020 sezonunda toplamda 23 maça çıkıp 4 asist yapan Rybus'la da görüşme halinde.
Turuncu-lacivertliler, ligde kalan 5 maçlık periyodu da atlattıktan sonra transfer için son kararını verecek.
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