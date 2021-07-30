Başakşehir'de halk otobüsü alev alev yandı

AA

Bugün saat 05.00 sıralarında, İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı ve arızalı olduğu öğrenilen 34 HY 6746 plakalı halk otobüsünde yangın çıktı. Seyir halinde olan otobüs, Ziyapaşa Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi'ne geldiği sırada aniden alev aldı.

Otobüs şoförü motor kısmından yükselen alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı. DHA'nın haberine göre; yangın sırasında ara ara meydana gelen patlamalar sonucu otobüs adeta alev topuna döndü.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan otobüsten geriye ise demir yığını kaldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Öte yandan, otobüsün alev alev yandığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.