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Başakşehir'de Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

İstanbul'da Başakşehir Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Sitenin çatısında hasar oluştu.

12.08.2021 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın - Haberler
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
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AA

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinin çatısında hasar oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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