Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinin çatısında hasar oluştu.