Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        26
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        15
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'de kadro dışı kararı: Berkay Özcan - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'de kadro dışı kararı: Berkay Özcan

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'de kadro dışı kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, kötü bir periyottan geçtiklerini ve maçı kazanarak çıkışa başlayacaklarını söyledi.

        Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, "Çok iyi bir periyottan geçmediğimiz aşikar. Bize hiç yakışmayan, beklemediğimiz, hayal kırıklığıyla dolu 2 aydan geçiyoruz ama ayağa kalkma zamanı. Bazen sıçramak için eğilmek gerekiyor ama biz biraz fazla eğildik. Herhalde geçen seneki gibi iyi sıçrayacağız. Yarın kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını aktaran Atan, şöyle devam etti:

        "Kazanıp devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İki hedefimiz var. Birincisi Avrupa'da ilk 24 potasında bitirip play-off'a kalabilmek, ikincisi de en kötü ilk 6 pozisyonunda olup ilk 4'ten fazla uzaklaşmadan ikinci yarı vites artırabileceğimiz bir pozisyonda yer almak. Önümüzde 9 güzel maç var. Oyuncularıma inanıyorum. İçerde bazı kararlar aldık. İyi bir oyunla 3 puanı alacağımıza inanıyorum."

        "BERKAY ÖZCAN ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK"

        Çağdaş Atan, oyuncularından Berkay Özcan'ın artık kendileriyle olmayacağını dile getirdi.

        Atan, takım içinde aldıkları kararlara yönelik gelen soruya şu yanıtı verdi:

        REKLAM

        "Bunu söylemeyecektim ama Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak bu süreçten sonra. Bu benim isteğim ve yönetimle yapmış olduğumuz istişareden sonra aldığımız ortak karar. İkincisi de oyuncularla beraber 50-60 kişiden oluşan, birbirini çok seven bir kulübüz. Bu kadarız ama çok büyük bir kulübüz. Reaksiyon vermemiz gerektiğini biliyoruz. 2 gündür istişare ediyoruz, konuşuyoruz, devamlı toplantılar yapıyoruz. Aldığım enerji, aldığımız kararların takıma çok olumlu yansıyacağı. Bu süreç bizim dostlarımızı görmemiz açısından güzel oldu. Bazen böyle durumlara ihtiyacınız oluyor ama bu bizde biraz uzun sürdü. Yarınki maçın favorisi olduğumuzu net şekilde söyleyebilirim. Çıkış yakalamak için güzel bir maç, doğru bir rakip."

        PELKAS: SAHADA DURUŞ GÖSTERMELİYİZ

        RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise çok önemli bir maça çıkacaklarını ve mutlak kazanmak istediklerini belirtti.

        Sahada her şeyi vermeleri gerektiğini aktaran Pelkas, "Çok önemli bir maç. Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor ve bunun sözünü verebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyorsak sahada duruş göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Habertürk Anasayfa