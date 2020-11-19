Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman tesisinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.00’da yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.