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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir Davidson'u transfer etti - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir Davidson'u transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, bir dönem Alanyaspor'da da forma giyen Brezilyalı forvet Davidson'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:59
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        Başakşehir'e Brezilyalı golcü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u kadrosuna kattı.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'ta forma giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Davidson, 2020-2022 yıllarında Corendon Alanyaspor'da forma giymişti. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 61 maçta 17 gole imza atmıştı.

        RAMS Başakşehir, ara transfer döneminde Josef de Souza ve Olivier Kemen'in ardından üçüncü oyuncuyu renklerine bağladı.

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