17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir ve Borussia Mönchengladbach, Tirol'daki Grenzland Arena'da karşı karşıya geldi.
Alman ekibinin golleri 8. dakikada Lainer, 29. dakikada Benes, 42. dakikada Cuisance, 47. dakikada Italiano ve 85. dakikada Raffael'den gelirken, Medipol Başakşehir'in tek golünü 22. dakikada Mevlüt Erdinç attı.
Turuncu-lacivertli takımın 17. dakikada Mevlüt Erdinç ile bir şutu da direkten döndü.
Medipol Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç ilk 11'iyle başladı.
Borussia Mönchengladbach ise Sommer, Kramer, Herrmann, Zakaria, Plea, Lainer, Benes, Jantschke, Cuisance, Ginter, Poulsen ilk 11'iyle sahada yer aldı.
İKİNCİ YARI ÖNCESİNDE 4 DEĞİŞİKLİK
İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 4 oyuncu değişti. Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç kenara gelirken Elia, Gökhan İnler, Muhammet Demir, Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu.
Teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda Robinho, Furkan Soyalp, Alican Özfesli ve Tunay Torun'a da şans verdi.
Avusturya'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Tribünün çok büyük bölümünde Borussia Mönchengladbachlı taraftarlar yer aldı.
KAPTANLIK PAZUBANDI İKİNCİ YARIDA VISCA'DA
Turuncu-lacivertli takımda Mahmut Tekdemir sahaya kaptan olarak çıktı.
İkinci yarıda Mahmut oyundan çıktıktan sonra Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca kaptanlık pazubendini koluna taktı. Visca da çıktıktan sonra Brezilyalı Junior Caicara kaptanlık pazubendini koluna geçirdi, son dakikalarda ise Gökhan İnler kaptan olarak sahada yer aldı.
ÜÇÜNCÜ MAÇINDA İKİNCİ YENİLGİ
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ikinci yenilgisini Borussia Mönchengladbach karşısında aldı.
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.
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