14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 22. haftasındaki kritik maçta Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile 1-1 beraber kalan Başakşehir, haftaya 40 puanla üçüncü sırada girdi. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
BAŞAKŞEHİR: Mert, Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Victor Ruiz, Vida, Caner Erkin, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
ZORLU SERİ
Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.
GÖZLER BURAK YILMAZ'DA
Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.
SARI ALARM
Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
KABUS ŞEHİR!
Beşiktaş, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 25 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 23'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 25 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 30, Beşiktaş ise 28 gol attı. Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 18 resmi maçtan sadece 3'ünü kazandı.
LİG MAÇLARI
İki ekip Süper Lig'de 23 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan maç 1-1 tamamlandı.
DEPLASMANDA TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Rekabette sahasındaki son 3 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 12 maçın tamamında gol yerken, 3'ünde gol yollarında suskun kaldı.
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