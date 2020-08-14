Başakşehir Belediyesi'nden sosyal konut projesi

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Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarının ardından şimdi de sosyal konut projesi için kolları sıvadı. Akar Grup ile iş birliği yaparak Bahçeşehir’de “Yuvam Bahçeşehir Evleri” projesini hayata geçirecek olan Başakşehir Belediyesi, projenin tanıtımını Yuvam Bahçeşehir Evleri satış ofisi önünde yaptı.

"ŞEHRİN DIŞINA DEĞİL MERKEZİNE SOSYAL KONUT"

Tanıtım toplantısında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bir konuşma yaptı. Kartoğlu, Başakşehir’in sağlık, eğitim ve ulaşımın yanı sıra zemin sağlamlığı ve örnek emsal yoğunluğuyla Türkiye ve İstanbul’un yükselen değeri olduğunu söyledi. Napolyon’un İstanbul ile ilgili söylediği sözü hatırlatan Kartoğlu, “Biraz iddialı olsa da şunu söylemek istiyorum; İstanbul bir ülke olsaydı; başkenti Başakşehir olurdu.” dedi.

“Yuvam Bahçeşehir Evleri” projesinin diğer sosyal konutların aksine şehir dışında kalan bir bölgede değil, İstanbul’un en güzel lokasyonlarından Bahçeşehir’in merkezinde inşa edileceğini söyledi. Projenin özelliklerinden de bahseden Başkan Kartoğlu, 752 konut ve 16 mağazadan oluşan bir proje yapıldığını, bunun ilk etabı olan 315 dairenin kura yöntemiyle satışa çıkarılacağını ifade etti.

Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin çevresinde alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler ve camilerle hayatın tam merkezinde olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, proje dahilinde ise otoparklar, spor salonu, sosyal alanlar ve 5 bin metrekarelik doğal koru alanının da yer alacağını kaydetti.

YENİ BAĞLANTI YOLU

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy arasında İstanbul Havalimanı’na bağlanacak olan bağlantı yolu inşaatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yakında başlatılacağını da söyledi.

752 konut ve 16 mağazadan oluşan Yuvam Bahçeşehir Evleri projesinde 2+1 ve 3+1 daireler olacak. 2+1 dairelerin 344 bin 250 liradan başladığı projenin ilk etabındaki 315 daire, kura yöntemiyle satışa sunulacak. Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar, yüzde 5 peşinat ve düşük miktarlı ara ödemelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecek.