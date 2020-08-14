Başakşehir Belediyesi'nden sosyal konut projesi

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarının ardından şimdi de sosyal konut projesi için kolları sıvadı. Akar Grup ile iş birliği yaparak Bahçeşehir’de “Yuvam Bahçeşehir Evleri” projesini hayata geçirecek olan Başakşehir Belediyesi, projenin tanıtımını Yuvam Bahçeşehir Evleri satış ofisi önünde yaptı.
"ŞEHRİN DIŞINA DEĞİL MERKEZİNE SOSYAL KONUT"
Tanıtım toplantısında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bir konuşma yaptı. Kartoğlu, Başakşehir’in sağlık, eğitim ve ulaşımın yanı sıra zemin sağlamlığı ve örnek emsal yoğunluğuyla Türkiye ve İstanbul’un yükselen değeri olduğunu söyledi. Napolyon’un İstanbul ile ilgili söylediği sözü hatırlatan Kartoğlu, “Biraz iddialı olsa da şunu söylemek istiyorum; İstanbul bir ülke olsaydı; başkenti Başakşehir olurdu.” dedi.
“Yuvam Bahçeşehir Evleri” projesinin diğer sosyal konutların aksine şehir dışında kalan bir bölgede değil, İstanbul’un en güzel lokasyonlarından Bahçeşehir’in merkezinde inşa edileceğini söyledi. Projenin özelliklerinden de bahseden Başkan Kartoğlu, 752 konut ve 16 mağazadan oluşan bir proje yapıldığını, bunun ilk etabı olan 315 dairenin kura yöntemiyle satışa çıkarılacağını ifade etti.
Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin çevresinde alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler ve camilerle hayatın tam merkezinde olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, proje dahilinde ise otoparklar, spor salonu, sosyal alanlar ve 5 bin metrekarelik doğal koru alanının da yer alacağını kaydetti.
YENİ BAĞLANTI YOLU
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy arasında İstanbul Havalimanı’na bağlanacak olan bağlantı yolu inşaatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yakında başlatılacağını da söyledi.
752 konut ve 16 mağazadan oluşan Yuvam Bahçeşehir Evleri projesinde 2+1 ve 3+1 daireler olacak. 2+1 dairelerin 344 bin 250 liradan başladığı projenin ilk etabındaki 315 daire, kura yöntemiyle satışa sunulacak. Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar, yüzde 5 peşinat ve düşük miktarlı ara ödemelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!