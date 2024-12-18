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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. sınavda - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. sınavda

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Cercle Brugge maçıyla birlikte Belçika ekipleriyle 7. kez karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:45
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        Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. sınavda
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        UEFA Konferans Ligi 6. maçında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak RAMS Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. maçına çıkacak.

        Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı. İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 11 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

        Belçika takımlarıyla 3 kez eşleşen Başakşehir, 2 kez turu geçmeyi başardı.

        İLK MAÇ 2017'DE

        Başakşehir'in, bir Belçika ekibiyle ilk karşılaşması 2017-2018 sezonunda oldu.

        Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Club Brugge ile 26 Temmuz 2017'de deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin deplasmanda golleri Mossoro (2) ve Elia'dan geldi.

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        Sahasında oynadığı rövanş maçını Adebayor ve Visca'nın golleriyle 2-0 kazanan Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı.

        ANTWERP'İ ELEDİ, GENT'E ELENDİ

        Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp ile eşleşti. Sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçı Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic'in golleriyle 3-1 kazanmayı bilerek grup aşamasına yükseldi.

        Aynı sezon Konferans Ligi'nde gruplardan çıkan Başakşehir, son 16 turunda bir başka Belçika temsilcisi Gent ile eşleşti. Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, sahasında ise 4-1 kaybederek çeyrek final şansını kaybetti.

        Başakşehir ile Belçika ekipleri arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Yer Organizasyon Maç Sonuç
        15.03.2023 İstanbul Konferans Ligi Başakşehir-Gent 1-4
        09.03.2023 Gent Konferans Ligi Gent-Başakşehir 1-1
        25.08.2022 Antwerp Konferans Ligi Antwerp-Başakşehir 1-3
        18.08.2022 İstanbul Konferans Ligi Başakşehir-Antwerp 1-1
        02.08.2017 İstanbul Şampiyonlar Ligi Başakşehir-Club Brugge 2-0
        26.07.2017 Brugge Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Başakşehir 3-3
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