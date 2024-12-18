Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. sınavda
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Cercle Brugge maçıyla birlikte Belçika ekipleriyle 7. kez karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 6. maçında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak RAMS Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. maçına çıkacak.
Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı. İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 11 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Belçika takımlarıyla 3 kez eşleşen Başakşehir, 2 kez turu geçmeyi başardı.
İLK MAÇ 2017'DE
Başakşehir'in, bir Belçika ekibiyle ilk karşılaşması 2017-2018 sezonunda oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Club Brugge ile 26 Temmuz 2017'de deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin deplasmanda golleri Mossoro (2) ve Elia'dan geldi.
Sahasında oynadığı rövanş maçını Adebayor ve Visca'nın golleriyle 2-0 kazanan Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı.
ANTWERP'İ ELEDİ, GENT'E ELENDİ
Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp ile eşleşti. Sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçı Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic'in golleriyle 3-1 kazanmayı bilerek grup aşamasına yükseldi.
Aynı sezon Konferans Ligi'nde gruplardan çıkan Başakşehir, son 16 turunda bir başka Belçika temsilcisi Gent ile eşleşti. Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, sahasında ise 4-1 kaybederek çeyrek final şansını kaybetti.
Başakşehir ile Belçika ekipleri arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: