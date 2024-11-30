Başakşehir: 4 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, evinde Göztepe'yi 4-1 mağlup ederek, ligde 6, toplamda ise 10 maç sonra galip geldi. Krzysztof Piatek (2), Davinson ve Deniz Türüç'ün golleriyle kazanan Başakşehir, puanını 19'a yükseltti. Göztepe ise haftayı 21 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Başakşehir oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8'de Davinson, 37'de Deniz Türüç, 10 ve 43. dakikalarda Krzysztof Piatek attı. Konuk ekibin tek golünü ise 61. dakikada Lucas Lima (kk) kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 19'a yükseltirken, Göztepe ise 21 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Göztepe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Deniz Türüç’ün sol taraftan ortasında Piatek’in kafa ile içeriye çevirdiği topa Kemen, altıpas çizgisi üzerinde müsait pozisyonda dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Deniz’in sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Crespo’nun vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Davidson kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
10. dakikada Deniz’in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek’in kafa vuruşu sonra meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada Kemen orta sahada yaptığı baskı sonrası topu kazandı ve Piatek’e aktardı. Topla beraber ceza yayına kadar ilerleyen Piatek pasını sağ taraftaki Deniz Türüç’e verirken bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-0
43. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Piatek’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-0
58. dakikada Davidson’un sol taraftan yerden pasında ceza sahası sol çaprazdan Piatek’in sert vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.
61. dakikada sol taraftan Djalma’nın ortasında uzak kale direği dibinde Lucas Lima ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-1
73. dakikada Tijanic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muhammed, topu kornere gönderdi.
Karşılaşma Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün (Dimitris Pelkas dk. 88), Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 82), Olivier Kemen (Berat Özdemir dk. 88), Miguel Crespo, Davidson (Joao Figueiredo dk. 77), Krzystof Piatek (Philippe Keny dk. 82)
Yedekler: Volkan Babacan, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 82), Kuryu Matsuki (David Tijanic dk. 46), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Djalma dk. 46), Victor Hugo (Novatus Miroshi dk. 70), Juan Silva (David Fofana dk. 70), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Efe Yavman
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Davidson (dk. 8), Krzystof Piatek (dk. 10 ve 43), Deniz Türüç (dk. 37) (Başakşehir), Lucas Lima (dk. 61 k.k.) (Göztepe)
Sarı kartlar: Onur Ergün, Deniz Türüç (Başakşehir), Anthony Dennis, Heliton, Djalma (Göztepe)