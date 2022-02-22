Başakşehir geri döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

37. dakikada Konyaspor, Bytyqi ile öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. Gulbrandsen, 49'da skoru eşitledi. 62'de Musa Çağıran'ın kendi kalesine attığı gol ile Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Konyaspor 49 puanda kaldı, Başakşehir puanını 46 yaptı.

Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan bu mücadelede forma giyemedi. Üç oyuncu TFF Futbol Müsabaka Talimatı 18. maddesi 1. bendindeki "Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir." maddesi nedeniyle bu mücadelede takımındaki yerlerini alamadı.