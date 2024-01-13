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        Haberler Spor Futbol Başakşehir: 3 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir: 3 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:18
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        Gol düellosunu Başakşehir kazandı!
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        2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Pelkas'ın geri pasında topu kontrol eden kaleci Volkan Babacan, pas vermek istedi. Kısa düşen topu kapan Cordova, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

        11. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Başakşehir, Alanyaspor kalesini cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.

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        45. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına attığı pası Alanyaspor ceza sahasında kontrol eden Piatek'in sert şutunda top yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        45+1. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 2-1.

        Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir, 2-1 önde tamamladı.

        58. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Alanyaspor'un kaptanı Novais'ten topu kapan Figueiredo'nun ceza sahası önünden dönerek yaptığı vuruşta yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

        61. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Hadergjonaj'ın gelişine şutunda, Başakşehir savunmasından seken top ceza sahasında uygun pozisyondaki Richard'ın önünde kaldı. Richard'ın sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

        Mücadeleyi Başakşehir, 3-2 kazandı.

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        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 90+1 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan (Dk. 81 Onur Ergün), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 74 Emirhan İlkhan), Figueiredo, Piatek (Dk. 90+1 Keny)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 60 Sisto), Eduardo (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Cordova

        Goller: Dk. 2 Cordova, Dk. 61 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek, Dk. 58 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Richard (Corendon Alanyaspor)

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