Başakşehir: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir'in golü 90'da penaltıdan Shomurodov'dan geldi.
Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Başakşehir, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov attı.
Başakşehir, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez sahasında kazandı.
Ev sahibi Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Kocaelispor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, 13 puana yükseldi. Kocaelispor, 11 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Onur Bulut'un pasında Shomurodov'un ceza yayının sağından şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
7. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayının gerisinden kaleyi karşıdan gören pozisyondan kullandığı serbest vuruşta kaleci Jovanovic, topu kornere çeldi.
27. dakikada Serdar Dursun'un kısa pasında Linetty'nin ceza yayının içinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, gole izin vermedi.
Aynı dakika içinde Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Da Costa'dan dönerek havalandı. Balogh'un kafayla pasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed'den döndü. Ba, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.
Kocaelispor, baskılı oynadığı ve pozisyonlar ürettiği kalan bölümde golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
63. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yerden pasında Shomurodov'un altıpasın gerisinden şık vuruşunda Balogh, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
90. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Balogh ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasına üzerine hakem Batuhan Kolak, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.