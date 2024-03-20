Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer'in hayatı ve biyografisi

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Stil danışmanı olarak moda dünyasında tanınan ve ardından başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile olan ilişkisiyle gözler önünde olan Başak Dizer aynı zamanda moda editörü olarak da kariyerine devam etmektedir. Ayrıca Türkiye'deki çeşitli moda etkinliklerinde ve defilelerinde önemli bir figür olarak yer almıştır.

Başak Dizer Kimdir?

Başak Dizer’in iş kariyeri de oldukça başarılıdır. Başak Dizer, kariyerine moda dünyasının içinde bir moda editörü olarak adım attı. Moda tutkusuyla genç yaşlarda başlayan yolculuğunda, Türkiye'nin önde gelen dergilerinde moda editörlüğü yaparak sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Moda dünyasının dinamizmi ve yaratıcılığıyla iç içe olması, onu kariyerinde daha da ilerletti. Aynı zamanda çeşitli markalar için stil danışmanlığı yaparak kişisel tarzını ve profesyonel vizyonunu genişletti.

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Eğitimine büyük önem veren Başak Dizer, Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra moda üzerine eğitim almak için Milano'ya gitti. Milano'daki Istituto Moda di Burgo'da moda eğitimleri alarak uluslararası arenada kendisini geliştirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönüp İstanbul'da LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümlerinde çeşitli sertifikalar alarak bilgisini ve yeteneklerini pekiştirdi. Bu süreçte moda dünyasının farklı yönlerini keşfetme ve kariyerini şekillendirme fırsatı buldu. 2000'li yılların başında Başak Dizer, moda tutkusunu iş dünyasına dönüştürerek ortağı Deniz Marşan ile birlikte kendi markalarını kurdu.

Alışveriş ve stil danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bu marka, kısa sürede sektörde adını duyurdu. Özellikle "Aşk-ı Memnu" gibi popüler dizilerin stil danışmanlığını üstlenerek kitlelerin dikkatini çekti ve kariyerinde önemli bir adım attı. Başak Dizer, modaya olan tutkusuyla ve profesyonel deneyimiyle tanınan bir isim olmanın ötesinde, sürekli olarak sektördeki değişimleri takip ederek kendini güncel tutmaya devam etmektedir. Ayrıca ünlü markaların tasarımcısı olarak da çalışmış ve bu sayede uluslararası alanda da tanınmıştır.

Başak Dizer Kaç Yaşında?

Başak Dizer 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile arasında 6 yaş bulunan başarılı stil danışmanı, bu yaş farklı nedeniyle uzun yıllar boyunca gündem olsa da aradaki yaş farkı ile ilgili gelen yorumları dikkate almamıştır.

Başak Dizer Nereli?

Stil danışmanı ev moda editörü olan Başak Dizer’in iİstanbul’lu olduğu bilinmektedir.

Başak Dizer Özel Yaşamı

13 Nisan 1977'de İstanbul'da doğan Başak Dizer, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı. İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra, moda üzerine eğitim almak için yurt dışına gitti ve Milano'daki Istituto Moda di Burgo'da eğitimler aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümlerinden çeşitli sertifikalar aldı ve sürekli olarak kendini geliştirmeye devam etti. Ünlü markaların tasarımcısı olarak kariyerine devam ederken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evlendi.

2000'li yılların başında, ortağı Deniz Marşan ile bir marka kurarak alışveriş ve stil danışmanlığı yapmaya başlayan Dizer, ilk büyük çıkışını "Aşk-ı Memnu" dizisinin stil danışmanlığını üstlenerek yaptı.

Başak Dizer Evlilik Hayatı

Başak Dizer, şu anda evli olduğu Kıvanç Tatlıtuğ öncesinde bir evlilik daha yapmıştır. Oren Fransez ile olan bu birliktelikleri kısa sürede son bulmuştur. 2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Dizer, çiftin bir oğulları bulunmaktadır.

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