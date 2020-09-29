"KISKANÇLIK BENİM YAPIMDA YOK"

Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde "Kıskanç mısın?" sorusuna "Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı" yanıtını vermişti.