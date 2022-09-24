Baş Dönmesi Neden Olur, Nasıl Geçer? Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Bu sorunun belirtileri arasında ise göz kararması ve mide bulantısı gibi etkenler de bulunmaktadır. Aynı zamanda genelde kısa süreli olduğu gözlemlenmektedir. Kısa sürede gerçekleşmekte ve sona ermektedir. Bu sorunu yaşayan kişiler tarafından baş dönmesi neden olur ve baş dönmesi nasıl geçer soruları merak edilmektedir.

Baş Dönmesi Neden Olur?

Baş dönmesinin nedenleri arasında birçok farklı etken yer almaktadır. Bulantı ve göz kararması da bu duruma eşlik etmektedir. Basit nedenlerden dolayı oluşabileceği gibi bazen altta yatan hastalıklardan dolayı da ortaya çıkabilmektedir. Bu durumun oluşmasına neden olan durumlar arasında şunlar yer almaktadır:

Tansiyon düşmesi

Uzun süre aç kalmak

Stres

Migren

Hamilelik

Sigara ve alkol kullanımı

Uyuşturucu madde kullanımı

Araç tutması

Travmalar

Göz hastalıkları

Kulak enfeksiyonları

Güneş çarpması

Dehidrasyon

Kan şekerinin düşmesi

Nörolojik hastalıklar

Baş Dönmesi Nasıl Geçer?

Oldukça sık merak edilen konulardan biri ise bu sorunun nasıl geçeceğidir. Öncelikle bu sorunun nasıl geçeceğinin anlaşılabilmesi için sorunun neden kaynaklandığının bulunması gerekmektedir. Bazı kişilerde kulak enfeksiyonu gibi durumlardan dolayı oluşabildiğinden dolayı buna uygum bir tedavi yöntemi tercih edilmektedir.

Aynı zamanda uzun süre aç kalmaktan dolayı da oluştuğu bilinmektedir. Böyle bir durumda yemek yenildikten sonra dönme hissiyatı giderilmektedir. Kısacası hangi nedenden kaynaklandığı belirlenmekte ve buna uygun olarak nasıl geçeceğine dair bir plan oluşturulmaktadır. Bu sorunu yaşayan kişiler tarafından baş dönmesine ne iyi gelir sorusu sıkça sorulmaktadır.

Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Öncelikle neden kaynaklandığının belirlenmesi gerekmektedir. Kulak, göz hastalıkları nedeniyle oluşuyorsa buna uygun olarak uzman bir hekime muayene olunması ve tedavi uygulanması gerekmektedir. Açlık veya susuzluk nedeniyle oluşuyorsa beslenmeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer altta yatan bir hastalık bulunmuyorsa bazı doğal yöntemler uygulanarak giderilebilmektedir. Fakat bunların doktor kontrolü altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bal, zencefil ve limon gibi besinlerin baş dönmesine iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda limon, kabak çekirdeği, Bektaşi üzümü gibi besinlerin de düzenli tüketimi olumlu etkileri ortaya çıkarabilmektedir.

Baş Dönünce Ne Yapılmalı?

Kişinin başının döndüğünü hissettiği anda durması ve ani hareketlerden kaçınması gerekmektedir. Böyle bir durumda yapılan ani hareketler durumun kötüleşmesine yol açabilmektedir. Aynı zamanda darbelerden korunması gerekmektedir. Eğer baş dönmesi nadiren ortaya çıkıyor ise belli başlı nedenlerden dolayı kaynaklanıyor ve tedavi kolay gerçekleştirilebiliyor olmaktadır.

Fakat uzun süre devam eden ve iyileşmeyen baş dönmelerinin altında farklı nedenler bulunabilmektedir. Bu nedenle mutlaka uzman bir doktora danışılarak nedeninin bulunması önerilmektedir. Baş dönmesi doğal tedavi yöntemleri ise bazı kişilerin sorununun iyileşmesine yardımcı olabilmekte veya durumu hafifletebilmektedir.

Baş Dönmesi Doğal Tedavi Yöntemleri

Bal, limon, zencefil, Bektaşi üzümü, kabak çekirdeği gibi besinlerin tüketilmesinin baş dönmesine iyi geldiği bilinmektedir. Bu besinleri düzenli bir şekilde tüketilmesi sorunun giderilmesini veya hafifletilmesini sağlayabilmektedir. Pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan biri olan baş dönmesinin altında farklı hastalıklar bulunabilmektedir. Yapılan tüm yöntemlere rağmen iyileşme sağlanmıyor ve durum devam ediyorsa mutlaka bir hekime başvurulması ve gerekli tedavilerin uygulanması önerilmektedir. Tedavi ile birlikte hayat kalitesinin yükselmesi ve kişinin oluşabilecek ani baş dönmesi sonucu darbe almasından korunması sağlanmaktadır.