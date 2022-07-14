Baş Ağrısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bazen baş ağrıları o kadar şiddetli olur ki hem baş dönmesi hem de mide bulantısına sebep olabilir. Baş ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Bunları biliyor musunuz? Sizlere bu soruların cevaplarını vereceğiz ve baş ağrısına ne iyi gelir, anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Öncelikle baş ağrılarının neden oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Bu rahatsızlık durduk yere olmaz mutlaka tetikleyici bir durum yaşanmıştır.

Soğuk hava

Saçınızı sımsıkı toplamak

Uykusuzluk

Yorgunluk

Bir şeye çok fazla takılmak, aşırı düşünmek

Stres

Az sıvı tüketimi

Migren

Aşırı sesli ortamlar…

Eğer bu gibi durumlara maruz kaldıysanız başınızın ağrıması muhtemeldir. Özellikle de uykusuzluk, açlık ya da stres baş ağrısını en çok tetikleyen etkenlerdir. Buna dikkat edin.

Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Baş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçirirsiniz? Eğer çok şiddetli ve zonklayıcı bir baş ağrınız yoksa o zaman uygulayacağınız yöntemler şunlar olmalı:

Başınıza masaj yapın. Bu hareket emin olun başınızın ağrısını azaltacaktır.

Düzenli uyumanız gerekiyor. Eğer uyku düzeniniz bozuksa başınız ağrımaya devam edecektir.

Soğuk ya da sıcak su torbası uygulayabilirsiniz. Özellikle migrende etkili olan bu çözümü denemelisiniz.

Nefes egzersizleri yapın.

Ilık bir duş alabilirsiniz. kaslarınızı gevşetecektir ve baş ağrınızı da azaltacaktır.

Eğer çok gürültülü bir ortamdaysanız hemen sessiz bir yere geçin veya gürültüyü azaltın.

Vücudunuzu vitaminsiz bırakmayın.

Çok fazla stres yapmamaya çalışın.

Baş Ağrısına Evde Doğal Tedavi Yöntemleri

Eğer baş ağrınız geçmiyorsa ve uzun sürdüyse o zaman bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Eski zamanlardan beri en çok tercih edilen yöntemlerin başında bitki çayı tüketmek gelir. Güçlü aromalara sahip oldukları için vücudunuzun direncini artırır ve böylece baş ağrınızı da azaltır. Buna ek olarak;

Düzgün bir yeme içme programı yapın. Gereksiz yağlı ve çok şekerli ürünleri tüketmeyin.

Yeterli miktarda su için. Vücudunuzu kesinlikle susuz bırakmayın.

Baş ağrınız çok şiddetli olabilir ve hemen geçmeyebilir. Peki zonklayıcı baş ağrısı nasıl geçer? Bu gibi durumlarda hemen soğuk pres uygulamalısınız. Alnınıza soğuk suya batırılmış bir bez koyun ve şiddetli ağrınızı azaltın. Bunun tam tersi sinüzit sebebiyle başınız ağrıyorsa o zaman da sıcak su koyarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Konuyla ilgili merak edilen bir başka konu da baş ağrısı mide bulantısı yapar mı? Eğer migreniniz varsa o zaman mide bulantısı da yaşamanız mümkün. Ama kısa süreli ve çok şiddetli olmayan baş ağrıları mide bulantısına sebep olmaz.