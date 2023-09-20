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Röntgen çektirenlerin yakından tanıdığı bu element ülkemizde de çokça bulunmaktadır. Elementin ismi Yunancada “ağır” anlamındaki "barys" kelimesinden gelmektedir. Olağandışı bazı özellikler içeren element, 1808 yılında Sir Humphry Davy tarafından keşfedilmiştir. Baryum nedir? Nerelerde kullanılır? Baryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Baryum Nedir?

Gümüşi renkte, yumuşak bir metal olarak karşımıza çıkan baryum elementi hava ve suyla temas ettiği anda matlaşma özelliği gösterir. Bunun yanında suda ve asitte çözünün baryum bileşikleri zehirlidir. Ancak tıbbi görüntülenmelerden önce içilen baryum sülfat suda çözünmez; dolayısıyla zararsızdır. Element yakıldığında elma yeşili rengini alır ve kurşun yumuşaklığındadır. Hafif bir forma sahiptir; yoğunluğu demirin yarısı kadardır. Element, çoğu ametalle reaksiyona girerek genellikle zehirli bileşikler oluşturur. Yer kabuğundan en bol bulunan 14. elementtir. Yüksek miktarda baryum toprak, deniz yosununda, balıklarda ve bazı bitkilerde bulunmaktadır.

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Baryum Nerelerde Kullanılır?

Çinko, kurşun ve gümüş üretiminde baryum elementi kullanılmaktadır. Tıp sektöründe ise röntgen uygulamaları ve kanser teşhisleri için kullanılmaktadır. Röntgen ışınlarını geçirmediğinden dolayı iç organların röntgen filmini çekmeden önce içirilen solüsyonların içinde bulunmaktadır. Kâğıt kaplamaları, batarya ve piller, plastik ürünler ve tekstil ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağlı boya üretiminde beyazlatıcı pigment görevini görür.

Baryum karbonat ise özel camların üretiminde tercih edilmektedir. Baryum nitrat, yeşil alev verir; bu sebeple havai fişeklerde ve seramik sırlarda kullanılmaktadır. Kimi uygulamalarda ise karbon taşıyıcı görevi görür. Radyoaktif izotopları başta tıp sektöründe olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

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Baryum Simgesi

“Ba” simgesiyle ifade edilen element, doğada diğer elementlerle bir arada bulunmaktadır. Barit (baryum sülfat) ve viterit (baryum karbonat) madenleri ana kaynağıdır. Baryum karbonat bir dönem fare zehri olarak da kullanılmıştır.

Baryum Sembolü

Periyodik tabloda “Ba” sembolüyle temsil edilen element, oldukça yüksek aktifliğe sahiptir. Yüksek reaktivitesi nedeniyle element halinde bulunmamaktadır. Aktif bir element olduğundan dolayı, oksijen, azot, kükürt, hidrojen, amonyak, halojenler ve asitlerle kolayca reaksiyona girebilmektedir.

Baryum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 2. grubunda yer alan elementin atom numarası 56'dır. Elementin rezervlerinin yüzde 30’u gelişmiş ülkelerde yer almaktadır. %60'ı ise gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Geriye kalan %10'luk bölüm ise daha az gelir düzeyine sahip ülkelerde yer alır. Baryumun dünya rezervlerinin 400 milyon ton civarı olduğu öngörülmektedir.

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Baryum Kullanım Alanları

Fren balataları altlığı

Kauçuk

Mürekkep ve boyalar

Fare zehri

Radyo vakum tüpleri

İlaçlar

Optik camlar

Makine yağları

Deterjanlar

Radyo lambaları

Fotoğraf kâğıdı

Mum

Tutkal

Sondaj uygulamaları

Baryum Özellikleri

Erime noktası 727 derece, kaynama noktası 1897 derecedir.

Dünya üzerindeki en eski oluşumlarına Türkiye'de rastlanılmaktadır.

Baryum tozu kendiliğinden tutuşabilmektedir.

Yüksek kimyasal reaktivitesi sebebiyle hiçbir zaman doğada serbest bir element olarak bulunmaz.

Bileşikleri insan ve hayvanlar için son derece tehlikelidir; felce ve ölüme sebebiyet verebilir.

Baryum sülfat içeren bazı taşlar, ışığa maruz kaldıklarında parlamaktadır. 1600'lü yıllarda İtalya’nın Bologna bölgesinde keşfedildiğinden dolayı bu taşlar "Bologna taşları" olarak adlandırılmıştır.

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