İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanan Ashleigh Barty ile dünya 55'incisi Alison Riske karşılaştı.

ABD'li tenisçi Riske, karşılaşmayı 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Avustralyalı Barty ise kadınlar dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvaya 4. turda veda etti.