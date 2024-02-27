BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN ETEĞİ VE DANSIYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan Bartu Küçükçağlayan müzik dünyasında da adından söz ettiriyor. Bartu Küçükçağlayan'ın göz kalemiyle çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyanın diline düştü. Sahneye lise öğrencisinin okul üniformasını andıran siyah mini eteğiyle çıkan Küçükçağlayan, hayranlarını şaşırtan bir de dans gösterisi yaptı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

1983 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a yerleşti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmorelu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı.