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        Haberler Gündem Güncel Bartın'da trafik kazası: Arabalardan biri ikiye bölündü | Son dakika haberleri

        Bartın'da trafik kazası: Arabalardan biri ikiye bölündü

        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri ikiye bölündü. Aralarında çocuğunda bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen yolda araçlardaki giysi, yemek, malzeme ve araç parçaları savruldu. Olayın olduğu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:47
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        Kaza yapan araç ikiye bölündü
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        Bartın-Ankara karayolunun Geçen Mahallesi'nde 12.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlardan biri ikiye bölündü. 63 yaşındaki Zeki Kaya kullandığı otomobille Toptancılar Sitesi kavşağından dönerken, aynı anda Ankara istikametinden Bartın’a doğru ilerleyen 36 yaşındaki Muhammed Yurtbaş'ın kullandığı otomobil çarptı.

        Kaza sonrası Zeki Kaya’nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücüler Zeki Kaya ve Muhammed Yurtbaş ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, Ş.Ç ve 5 yaşındaki Z.B yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

        Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları ise gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen yaralı yakınları, soluğu hastanede aldı.

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        Kazanın olduğu bölgede araçlardan yola savrulan giysi, yemek, malzeme ve araç parçaları bulunurken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerden birinin ikiye ayrılan otomobilden yürüyerek çıktığı görüldü.

        Kazayı gören bir kişi ise olayları anlatarak, karayoluna trafik ışıkları konulmasını istedi.

        Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolda bir süre kontrollü bir şekilde ulaşım sağladı. Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.

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        #bartın
        #trafik kazası
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