Bartın'da trafik kazası: Arabalardan biri ikiye bölündü | Son dakika haberleri

Bartın'da trafik kazası: Arabalardan biri ikiye bölündü | Son dakika haberleri

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Bartın-Ankara karayolunun Geçen Mahallesi'nde 12.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlardan biri ikiye bölündü. 63 yaşındaki Zeki Kaya kullandığı otomobille Toptancılar Sitesi kavşağından dönerken, aynı anda Ankara istikametinden Bartın’a doğru ilerleyen 36 yaşındaki Muhammed Yurtbaş'ın kullandığı otomobil çarptı.

Kaza sonrası Zeki Kaya’nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücüler Zeki Kaya ve Muhammed Yurtbaş ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, Ş.Ç ve 5 yaşındaki Z.B yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları ise gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen yaralı yakınları, soluğu hastanede aldı. REKLAM Kazanın olduğu bölgede araçlardan yola savrulan giysi, yemek, malzeme ve araç parçaları bulunurken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerden birinin ikiye ayrılan otomobilden yürüyerek çıktığı görüldü. Kazayı gören bir kişi ise olayları anlatarak, karayoluna trafik ışıkları konulmasını istedi. Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolda bir süre kontrollü bir şekilde ulaşım sağladı. Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.