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        Haberler Gündem Bartın'da ırmak nöbeti

        Bartın'da ırmak nöbeti

        Bartın'da günlerdir devam eden sağanak yağış nedeniyle ırmakların su seviyesinin yükselmesi üzerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Irmakta nöbet tutan ekipler, taşma ihtimaline karşı sık sık çevrede devriye atıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 01:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:48
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        Bartın'da ırmak nöbeti
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        Bartın'da yaklaşık 10 gündür devam eden sağanak yağışlar, bugün artarak devam etti. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle Bartın'daki ırmakların su seviyeleri arttı. Yükselen ırmak seviyesi nedeniyle ırmakların taşma ihtimaline karşı alarma geçildi. Polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından ırmakların taşma ihtimalinin bulunduğu Potbaşı, Arıt, Kemer, Orduyeri, Çağlayan, Yalı gibi mevki ve köprüler sık sık kontrol edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kritik bölgelerde gece boyu nöbet tutulmaya başlanırken, ekipler ırmak çevrelerinde de devriye atarak, su birikintileri, heyelan gibi olaylara anında müdahale etmeye çalıştı.

        Dere yatağındaki suyun seviyesini anbean takip eden ekipler, anlık çektikleri fotoğrafları ise koordinasyon merkezine iletti. Ekiplerin yaptığı gözlemlerde ise birçok ırmakta su seviyesinin kritik bir seviyeye ulaştığı tespit edildi.

        YALI MEVKİSİNDE KIRMIZI ALARM

        Yalı mevkisinde ise ırmakta suların dere yatağından taştığı fakat suyun henüz yol seviyesine ulaşmadığı belirlendi. Ekipler, haber merkezine verdikleri raporda ırmak ile yol arasında yaklaşık 5-6 metre yüksekliğinde bir mesafenin daha bulunması nedeniyle henüz taşkın riski bulunmadığı yönünde bilgi verdi. Şehirde sağanak yağış devam ederken, su taşkınlarına hazırlıksız yakalanmak istemeyen ekiplerin ırmak nöbeti sürüyor.

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