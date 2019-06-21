21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel sonrası 10 yaşında İsa Akgün ile 81 yaşındaki İbrahim Çeliktaş sele kapıldı. İhbar üzerine beldeye, Bartın ve Karabük UMKE ekipleri, Jandarma, İl Özel idare ve DSİ ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış timi ekipleri sevk edildi. Dalış timinin yaptığı arama çalışmalarından yaşlı adamın cansız bedeni çamura saplanmış bir şekilde çalılıkların arasında bulundu.
"BABANIN EN ACI ARAYIŞI"
Oğlunun sel sularına kapılan baba Ali Akgün ise çaresizce dere yatağında sele kapılan oğlunu aradı. Tarifsiz bir acı içinde dere yatağı içinde her çalı dibine tek tek bakarak oğlunu arayan babaya komşuları da yardım etti. Öte yandan evin terk erkek çocuğu olan 10 yaşındaki oğlu gözleri önünde suya kapılan anne Gülümser Akgün, konuşma engelli olduğundan haykırışını kimseye anlatamamış.
Mantar toplamak için ormana giden ve yağmur sonrası geri geldiğinde oğlunun suya kapıldığını öğrenen baba Ali Akgün, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Oğlan sele kapılmış burada. Annesi görmüş, koşmuş oradan. Ben mantara gitmiştim dağa, neredeyse biz de gitmiştik. Oğlumu arıyoruz yok. Annesi engelli, hiç konuşamıyor zaten. Çocuk el sallamış sanırım. Görmüş burada, koşmuş derdini anlatmaya çalışmış ama kimse anlamamış” dedi.
Öte yandan arama çalışmaları akşam 21.00 itibari ile sonlandırılarak çalışmalara sabahın ilk ışıkları ile devam edileceği öğrenildi.
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