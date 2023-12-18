Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı
'Ampute Messi' olarak tanınan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın futbolcusu Barış Telli, evlilik yolunda ilk adımı attı
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Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın oyuncusu Barış Telli, matematik öğretmeni sevgilisi Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.
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Barış Telli'yi bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı.
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Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.
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1989'da Kırıkkale’de dünyaya gelen Barış Telli, 1993'te geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti.
2005'te lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009'da 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.
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HAYATI FİLM OLDU
Türkiye'de ve dünyada 'Ampute Messi' olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı 'Hayatla Barış'ta kendisini Taner Ölmez canlandırdı.