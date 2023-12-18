Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Ampute Messi' Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı - Magazin haberleri

        Barış Telli ile Rümeysa Çakmak nişanlandı

        'Ampute Messi' olarak tanınan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın futbolcusu Barış Telli, evlilik yolunda ilk adımı attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın oyuncusu Barış Telli, matematik öğretmeni sevgilisi Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.

        • 2

          Barış Telli'yi bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı.

        • 3

          Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

        • 4

          1989'da Kırıkkale’de dünyaya gelen Barış Telli, 1993'te geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti.

          2005'te lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009'da 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

        • 5

          HAYATI FİLM OLDU

          Türkiye'de ve dünyada 'Ampute Messi' olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı 'Hayatla Barış'ta kendisini Taner Ölmez canlandırdı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Habertürk Anasayfa