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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Barış Kanbak: Konyaspor sağlık ekibi çok oyalandı - Kasımpaşa Haberleri

        Barış Kanbak: Konyaspor sağlık ekibi çok oyalandı

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, teknik direktör Sami Uğurlu'nun Konyaspor sağlık ekibiyle sorun yaşadığını söyleyerek, "Rakibin sağlık ekibi çok fazla oyalandı. Oyunun momentumunu kendimize çevirmeye çalışırken sağlık malzemelerini bile dışarı çıkarken içeride bıraktılar, sonra tekrar içeri girdiler. Böyle anlarda 4-5 saniyenin bile önemi oluyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:16 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:16
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        "Konyaspor sağlık ekibi çok oyalandı"
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        Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor’a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın 43. dakikasında kırmızı kart gören teknik direktör Sami Uğurlu yerine basın toplantısına Teknik Sorumlu Barış Kanbak katıldı. Mücadeleyi değerlendiren Kanbak, "İlk yarı iki takım adına da kısır bir oyun oldu. Rakibimiz duran toptan bulduğu gol sonrası öne geçse de oyun eşit gidiyordu. İzleyenlere ilk yarıda hücum aksiyonları izletemedik. Hocamız atıldıktan sonra maç bizim için bir kat daha anlam kazandı. Bu isteği hem oyuncularda gördük hem de söyledik. İkinci yarıda risk aldık, ikili baskıya geçtik. Savunmada birebir kaldık. Planımız 3 dakika sonra sonuç verdi ve gol attık. Beraberlikten sonra oyunu biraz daha domine ettik. Sezonun başlarında böyle konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar olabiliyor. İki duran top golü yedik. Hafta için en çok üzerinde konuştuğumuz konu buydu. Guilherme'yi uzun zamandır biliyoruz. Umut Nayir'in etkili bir santrafor olduğunu biliyorduk ve çalıştırdık. Bunu zaman zaman sahada uygulayamıyorsunuz. Bir kaza oldu. Buradan ders çıkartacağız. Daha iyi Kasımpaşa izleteceğiz" şeklinde konuştu.

        “Rakibin sağlık ekibi çok fazla oyalandı”

        Sami Uğurlu’nun Konyaspor sağlık ekibiyle sorun yaşadığını ve tartışmanın bundan kaynaklandığını belirten Kanbak, "Rakibin sağlık ekibi çok fazla oyalandı. Oyunun momentumunu kendimize çevirmeye çalışırken sağlık malzemelerini bile dışarı çıkarken içeride bıraktılar, sonra tekrar içeri girdiler. Böyle anlarda 4-5 saniyenin bile önemi oluyor. Biz de böyle yapmamalarını rica ettik. Olumsuz dönüş yaptılar, sonra ikili diyaloga döndü" dedi.

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