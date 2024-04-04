Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Barış Kanbak: Keyifli bir şekilde Başakşehir - Beşiktaş maçını izleyeceğiz - Kasımpaşa Haberleri

        Barış Kanbak: Keyifli bir şekilde Başakşehir - Beşiktaş maçını izleyeceğiz

        Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Kayserispor galibiyetiyle ligdeki yerlerini koruduklarını söyleyerek, "Yarın keyifli bir şekilde Başakşehir - Beşiktaş maçını izleyerek puan kaybetmelerini bekleyeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 00:19 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barış Kanbak: Puan kaybetmelerini bekleyeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, kendileri için önemli bir maço oynadıklarını söyleyerek, "Sonucunun 3 puan olmasını mutlak istediğimiz bir maçtı, bunu maçtan önce de konuşmuştuk. Maçın başında rakibimizin ön tarafının keskin oyunculardan oluştuğunu analizlerimizde gördük. Bunlara karşı önlem olarak da aslında biraz da deplasmanda oynamamız nedeniyle kontrollü bir karşılama tercih ettik. Bu topsuz oyun sonrasında kazandığımız toplarla şiddetli geçişleri hedefliyorduk. Fakat müsabaka erken zamanda rakibimizin eksik kaldığını gördük. Kırmızı karttan atılan Kartal Kayra aslında hem rakip için hem de bizim için planları değiştirdi. Rakibimizin eksik kalmasından dolayı ön alan baskısına geçtik. Daha önce de çoğu maçta uyguladığımız bir rakibi karşılama yöntemiydi zaten. Takım bunu biliyordu ve bunu uygulamak, bu geçişi sağlamak basit oldu. Fakat eksik kalan rakibimize karşı topa sahip olma konusunda eksiklikler yaşadık. Bu öz eleştiriyi hem teknik ekip olarak hem de oyuncu arkadaşlarımıza yaptık" diye konuştu.

        Aldıkları galibiyetle ligdeki yerlerini koruduklarını ifade eden Kanbak, "Eğer rakip eksikse topun hakimiyeti, topun kullanma becerisi bizde olmalıydı. Bunu başaramadık fakat şöyle; kazandığımız toplarda 3-4 tane net gol fırsatımız vardı. Bunları daha iyi değerlendirseydik skor çok farklı olabilirdi. Bazen şöyle olabiliyor; takım kötü oynarken kazanmak önemli olabiliyor. Bugün kötü oynadık diyebiliriz. Daha iyi oynayabilirdik diyebiliriz fakat akabileceğimiz maksimum puanı aldık. 3 puan aldık ve ligdeki mevcut konumumuzu koruyarak devam ediyoruz. Yarın Başakşehir - Beşiktaş maçını keyifli bir şekilde izleyip, iki tarafın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Umarız istediğimiz gibi olur" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        "Bizde boş tehdit yok"
        "Bizde boş tehdit yok"
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Habertürk Anasayfa